З'ясувалося, що покупців Nothing Phone (1) ошукали інформацією про максимальну яскравість екрана. Згідно з офіційними даними цей показник складає 1200 кд/м2, але майже у всіх тестах максимальна яскравість екрана становить менше ніж 700 кд/м2. У деяких тестах вона не піднімається до 650 кд/м2.

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Nothing терміново змінила характеристики смартфона на офіційному сайті, після того, як це стало відомо. У відповідь Nothing заявила, що вона проведе розслідування всередині компанії. Крім того, компанія змінила пікову яскравість на офіційному сайті з 1200 до 700 кд/м2.

Інші проблеми Nothing Phone (1)

Не так давно ми розповідали вам про те, що перші користувачі Nothing Phone (1) зіткнулися з низкою проблем, таких, як низька якість екрана, биті пікселі біля камери та потрапляння вологи всередину корпусу.

Згодом перші користувачі популярного ще до виходу смартфона Nothing Phone (1) почали жалітися на нові недоліки. Світлодіодні смужки на задній панелі пристрою буквально відвалюються. Попри те, що вони продовжують світитися, надійність та тривалість їхньої роботи тепер викликає великі питання.

Дійшло до того, що користувачі у соціальних мережах почали пропонувати утилізувати цю партію смартфонів, знову провести перевірку якості, виключити неякісну продукцію та повністю оптимізувати деталі та компоненти.

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Попри те, що бренд Nothing новий, він одразу ж отримав величезну фанатську базу власників смартфонів OnePlus, які пішли за співзасновником компанії та колишнім главою Карлом Пеєм. Цікаво, що досі Noting ніяк не коментує повідомлення про проблеми з якими продовжують стикатися користувачі.