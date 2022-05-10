Раніше встановити оболонку Nothing Launcher могли лише власники однойменного смартфона та моделей Samsung Galaxy S21, Galaxy S22, Google Pixel 5 та Pixel 6. Тепер же встановити лаунчер може практично будь-який власник сучасного смартфона з операційкою від Google.

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Чим цікавий Nothing Launcher

Оболонка вирізняється інтерфейсом у стилі "чистого" Android всього з кількома не дуже значними змінами.

З відмінностей – фірмовий піксельний шрифт та кілька авторських віджетів годинника та погоди, які можна налаштовувати за бажанням. Серед іншого лаунчер має власний набір іконок для застосунків та мінімалістичну заставку робочого столу.



Скриншоти Nothing Launcher / Фото gagadget / колаж 24 каналу

Що відомо про компанію Nothing

Молода компанія Nothing, створена одним із засновників OnePlus Карлом Пеєм. Вона вже має у своєму асортименті, ймовірно, найнестандартніші бездротові навушники, а нещодавно анонсувала свій смартфон. Новинка повинна з'явитися влітку.



Такий вигляд матиме смартфон Nothing Phone (1) / Скриншот з презентації

Смартфон, який має назву Nothing Phone (1), отримає свою програмну оболонку Nothing OS. У компанії запевняють, що це буде одна з найшвидших і найплавніших оболонок на ринку. Не виключено, що вона базуватиметься на Oxygen OS.

Що абсолютно точно – Nothing гарантує три роки оновлень ОС та чотири роки оновлень безпеки.

Якщо вам цікаво випробувати Nothing Launcher на своєму смартфоні, його можна повністю безкоштовно завантажити у магазині Google Play.