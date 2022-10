Новинка кардинально відрізняється від першої гарнітури бренду Nothing Ear (1). У ній немає активного шумозаглушення та змінних силіконових насадок.

Цікаво Nothing Phone (1) офіційно представлений: характеристики, ціна та дата старту продажів смартфона

Характеристики Nothing Ear (stick)

Навушники одержали прозорі ніжки, демонструючи вміст корпусу. Частина навушників, яка вкладається до вуха, має білий колір. Зарядний футляр нагадує губну помаду – він має форму циліндра і також прозорий. Загалом, як зазначають у мережі, конструкція максимально схожа на AirPods третього покоління.

Ear (stick) оснащені 12,6-міліметровими динаміками та 3 мікрофонами для роботи технології Clear Voice. Управління відтворенням та гучністю – сенсорне.

Навушники Nothing Ear (stick) / Фото Nothing

Серед набору функцій новинки можна виділити технологію Bass Lock, яка динамічно регулює баси під оточення слухача. Серед інших особливостей – захист від води та пилу за стандартом IP54, підтримка Fast Pair для з'єднання з Android-пристроями і функція пошуку навушників через смартфон.



Прозорий зарядний чохол Nothing Ear (stick) / Фото Nothing

Час автономної роботи складає 29 годин. За заявою виробника, однієї підзарядки вистачить на 7 годин безперервного відтворення музики.

Ціна та коли чекати

Nothing Ear (stick) надійдуть у продаж 4 листопада за ціною 99 доларів. Зазначимо, що продукція Nothing представлена і в Україні. Деякі магазини пропонують Бездротові навушники Nothing Ear (1) та Nothing Phone (1). Імовірно, нові Ear (stick) також згодом з'являться у продажу.



Навушники Nothing Ear (stick) та смартфон Nothing Phone (1) / Фото Nothing