Опублікована стаття опирається на дослідження, яке проводилося з 25 березня 2020 року по 24 січня 2021 року вченими з Дослідницького інституту Скріппса в Каліфорнії. У ньому взяли участь понад 37 тисяч осіб, що використовують Fitbit, Apple Watch та інші носимі пристрої.

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Дослідження проводилося за допомогою додатка MyDataHelps. Ще у жовтні минулого року за зібраними даними була опублікована стаття, згідно з якою об'єднані дані з носимих пристроїв і повідомлень користувачів про симптоми забезпечує більш точне виявлення захворювань COVID-19 на ранніх стадіях, ніж зосередження уваги лише на симптомах.

Нові дані свідчать, що носимі ґаджети допомагають визначити тривалий вплив на здоров'я

Тепер же вчені проаналізували інші зібрані під час дослідження дані і з'ясували, що носимі пристрої можуть розповісти про довгострокові наслідки коронавірусу. Відзначається, що ґаджети фіксують у тих хто перехворів COVID-19 стійкі негативні зміни показників здоров'я, серед яких частота серцевих скорочень і показники сну.

Які показники відстежували

Вчені виявили, що приблизно через дев'ять днів після першої появи симптомів, частота серцевих скорочень хворих COVID-19 знижується .

скорочень хворих COVID-19 . Після цього спаду, який не спостерігається у людей з іншими захворюваннями, пульс підвищується і залишається високим протягом декількох місяців.

і залишається високим протягом декількох місяців. На нормалізацію частоти серцевих скорочень йде близько 79 днів .

. Рівні якості сну і фізичної активності у тих, хто перехворів коронавірусом, повертаються до початкових значень набагато повільніше ніж у тих, хто переніс інші захворювання.

Ґаджети надалі застосовуватимуть у дослідженнях COVID-19

Вчені заявляють, що мають намір у майбутньому провести більше досліджень, заснованих на даних, отриманих у рамках спостереження за станом здоров'я людей, які перехворіли COVID-19, за допомогою носимих пристроїв.