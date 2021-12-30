У Норвегії знайшли артефакти зі стародавніми рунами

Вивчення давніх мов – справа не проста. Й цьому можуть допомогти давні артефакти, де містяться зразки тексту. Але такі знахідки – рідкість, тому не дивно, що археологи зраділи виявленим в Осло рунам.

У столиці Норвегії, Осло, проводилися археологічні розкопи на території парку Middelalderparken. Там колись розташовувалася південна частина середньовічного міста Осло. Дослідження сповна виправдали себе, адже науковці відшукали відразу два напрочуд рідкісні артефакти: дерев'яну дощечку з давніми рунами на одній стороні та латинським текстом на іншій, а також – кістяний уламок, що також містить давньоскандинавські руни.

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Дощечка з латинським текстом та рунами по різні боки / Фото Heritage Daily

Детальніше про знахідки

Розкопи на території парку Middelalderparken проводилися не спроста, адже там також розташовані руїни давньої церкви Святого Климентія та руїни колишнього королівського помістя Kongsgård. Тепер там виявили нові артефакти:

Дерев'яну дощечку. На одній стороні – латинський текст, на іншій – давньонорвезькі руни. Кістка великої домашньої тварини (кінь чи корова) з рунічним написом, що складається з 13 рун на одній стороні та однієї нечіткої на іншій стороні. Це перша кістка з рунами, яка знайдена на території Норвегії за останні 30 років.



Кістка з рунами / Фото NICU

Професор Крістель Зілмер спеціалізується на рунах та іконографії. Вона дала первинну оцінку та спробувала інтерпретувати текст.

Це два цікаві відкриття, які розширюють наші знання про рунічні знання, каліграфії та використання мов у середньовічних містах,

– говорить вчена.

Інтерпретація рун та латинського напису виявилася досить складним завданням, адже літери виглядають не дуже чітко, а уламок дерева, ймовірно, не повний.

Крістель говорить, що на дерев'яній дощечці написано латиною "manus Domine / i". "Manus" перекладається як "рука", а "Domine" – "владика, Бог". Зілмер припускає, що це може бути частиною латинської молитви "In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Redemisti me Domine, Deus veritatis" – "У твої руки, о Господь, я передаю свій дух. Ти спокутував мене, о Владика, о Бог правди...". Також дослідниця виявила мілкі знаки на дереві, але розшифрувати їх поки не вдалося. Науковиця вважає, що це може означати фразу "це правда"

Рунами нанесено жіноче ім'я – "Bryngjerd, er det / som det…". Проте у контексті напис рунами, ймовірно, є продовженням молитви латинською мовою.

Розшифрувати напис на кістці тварини поки теж не вдалося. Дослідниця припускає, що руни відносяться або до особистого імені людини, або до прізвиська.

Науковці, звісно ж, продовжать вивчати цінні артефакти, які допоможуть їм краще зрозуміти "рунічну мову" та місце Бога у житті давніх скандинавів.