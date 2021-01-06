Норвегія хоче припинити в 2025 році продаж будь-яких автомобілів, крім електричних. Минулий рік в цих планах став вирішальним, коли в країні продали більше електромобілів, ніж автомобілів з ДВЗ і гібридних разом узятих і, що цікаво, найпопулярнішим електромобілем виявилася зовсім не Tesla.

Згідно зі звітом норвезької дорожньої Федерації, у 2020 році в країні частка електромобілів серед усіх придбаних нових автівок склала 54,3 відсотка. Це світовий рекорд, пише The Guardian.

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Що відомо

У 2019 році частка електромобілів досягла 42,4 відсотка, а десять років тому становила 1 відсоток. За прогнозами, що у 2021 році частка електромобілів серед усіх куплених нових авто в Норвегії досягне 65 відсотків і згодом ця країна стане першою на світі, де за рік не буде продано жодної машини на викопному паливі.

У Норвегії дуже сподіваються, що поставлена мета буде виконана. На це натякає дуже позитивна динаміка продажів електромобілів. Попит на них зростав місяць за місяцем.

Всього у 2020 році в країні було продано 141 412 нових автомобілів, з яких 76 789 були повністю електричними.

Цікаво, що електромобіль Tesla Model 3, який займав у 2019 році перше місце за рівнем попиту, у 2020 році поступився електромобілям марки Volkswagen. Серія електромобілів Audi e-tron у вигляді спортивних позашляховиків і спортивних автомобілів виявився найбільш затребуваною у норвежців позицією у 2020 році.



Audi e-tron Sportback / Фото autonews

Влада Норвегії позбавила власників електрокарів усіх податків, що збираються з власників машин з ДВЗ, і норвежці розбирають електромобілі як гарячі пиріжки взимку.

Загалом у 2020 році в Європі продано понад 500 тисяч повністю електричних автомобілів.