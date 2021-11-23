У Норвегії представили перший у світі автономний електричний контейнеровоз

Компанія Yara, яка займається виробництвом добрив, представила перший у світі повністю електричний контейнеровоз Birkeland, оснащений системою автономного керування. Судно готується вирушити у плавання вздовж південного узбережжя Норвегії, після чого стане важливою складовою планів країни щодо зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу.

Як використають автономний контейнеровоз

Згідно з наявними даними, 80-метровий автономний контейнеровоз використовуватиметься для вантажоперевезень між заводом Yara у Порсгрунні на півдні Норвегії та експортним портом у Бревику, які розташовані на відстані 14 кілометрів один від одного. Передбачається, що електричний контейнеровоз буде введено в експлуатацію на початку наступного року.

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На початковому етапі судно контролюватиме людина, а повністю автономним воно стане лише через два роки. Контейнеровоз зможе завантажувати та вивантажувати вантажі, а також заряджати акумулятори без участі людини.

У конструкції судна задіяні рішення Kongsberg і Vard, включаючи датчики, а також інше апаратне та програмне забезпечення, на основі яких реалізовано систему автономного керування.

Введення в експлуатацію електричного контейнеровоза надасть змогу скоротити викиди вуглецю на 1000 тонн на рік. Для Yara це значне зниження викидів, оскільки завод компанії у Порсгрунні є одним із найбільших джерел викиду CO₂ в Норвегії.

Ми зробили цей технологічний стрибок, щоб показати, що це можливо, і я думаю, що у світі існує так багато маршрутів, якими зможуть ходити судна такого типу,

– розповів директор Yara Свейн Торе Холзетер.

Контейнеровоз Birkeland: дивіться відео

Запуск судна

Yara Birkeland здійснив коротку подорож з комуни Хортен до Осло з людьми на борту. Тепер на судно чекає сертифікація, після якої відбудуться комерційні операції.

Спочатку завантаження та розвантаження судна виконуватимуть за допомогою робітників, однак у майбутньому для таких операцій хочуть залучити роботів, включаючи крани та транспортні засоби. При цьому самі автономні судна, на думку фахівців, навчаться обмінюватися інформацією, що зробить їхню експлуатацію безпечною.