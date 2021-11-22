Northrop Grumman показала концепт місячного всюдихода для програми "Артеміда"

Група американських компаній на чолі з Northrop Grumman представила проєкт відкритого місячного всюдихода для програми NASA "Артеміда", який надасть змогу астронавтам проводити розвідку поверхні Місяця. Подібний електромобіль може вирушити на Місяць вже у 2025 році, проте конкретні терміни готовності всюдихода поки що не називаються.

Місячні всюдиходи використовувалися тричі під час програми "Аполлон" і забезпечували астронавтам можливість пересуватися на великі відстані для дослідження поверхні природного супутника Землі. Вони являли собою двомісні чотириколісні та відкриті електромобілі, які отримували енергію від неперезаряджуваних акумуляторів і доставлялися на Місяць у складеному вигляді. На борту всюдиходів розташовувалась система радіо- та телевізійного зв'язку, а також кіно- та фотокамери.

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Для чого потрібні місяцеходи програмі "Артеміда"

У програмі NASA "Артеміда", що передбачає повернення людей на Місяць у 2025 році, місячні всюдиходи відіграватимуть важливу роль у масштабних дослідженнях на поверхні Місяця. Передбачається, що буде кілька варіантів транспортних засобів, зокрема японське космічне агентство JAXA і Toyota, за домовленістю з NASA, розроблять герметичний місячний автомобіль, в якому дві-чотири людини можуть перебувати до двох тижнів.



Місячний автомобіль JAXA й Toyota (візуалізація) / Фото JAXA

Ще одним варіантом всюдихода стане відкритий місяцемобіль LTV (Lunar Terrain Vehicle), схожий на всюдиходи Аполлонів, який можна використовувати для розвідки місцевості. NASA розпочало пошук компаній, здатних створити подібний автомобіль на початку 2020 року, а у травні цього року Lockheed Martin та General Motors оголосили про плани створити такий апарат для агентства.



LTV виглядатиме приблизно так / Фото NASA

Місяцехід від Northrop Grumman

16 листопада 2021 року компанія Northrop Grumman оголосила, що вона спільно з чотирма іншими компаніями створить для використання в Артеміді чотириколісний негерметичний місячний всюдихід. Очікується, що всюдиходом можна буде керувати як вручну, так і дистанційно. Він зможе пережити місячні ночі, а термін його працездатності може становити до десяти років.

Northrop Grumman створить місяцехід для програми "Артеміда": дивіться відео

Компанія Intuitive Machines розробить модернізовану версію апарата Nova-C.

розробить модернізовану версію апарата Nova-C. Компанія Lunar Outpost допоможе Northrop Grumman у розробці конструкції всюдихода, зокрема, систем пилоподавлення та тепловідведення.

допоможе Northrop Grumman у розробці конструкції всюдихода, зокрема, систем пилоподавлення та тепловідведення. Компанія AVL допоможе у створенні електричної рухової установки.

допоможе у створенні електричної рухової установки. Нарешті, компанія Michelin допоможе створити спеціальні безповітряні шини для всюдихода.

Очікується, що до робіт залучатимуться також астронавти програми "Аполлон" Гаррісон Шмітт та Чарльз Дьюк.