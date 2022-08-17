Хакери отримали доступ до телефонних номерів та кодів перевірки SMS у додатку Signal

Месенджер Signal заявив, що зловмисники отримали доступ до телефонних номерів та кодів перевірки SMS. Жертвою хакерської атаки при цьому стала не сама компанія, а її партнер Twilio.

Twilio надає Signal послуги з перевірки телефонних номерів. На початку серпня у компанії заявляли, що невідомі хакери отримали доступ до даних 125 клієнтів після успішного фішингу кількох співробітників.

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Що відомо

Наразі невідомо, які саме клієнти, окрім Signal, постраждали та скільки їхніх користувачів опинилися під загрозою зламу. Ймовірно, це були великі організації, що отримують ту ж послугу.

Сам месенджер Signal оголосив, що невідомі отримали доступ до телефонних номерів та кодів перевірки SMS майже двох тисяч користувачів. Компанія збирається повідомити кожного з них про ситуацію, що склалася.

Зловмисник міг спробувати перереєструвати номер на інший пристрій або дізнатися, що номер зареєстрований Signal. Серед 1900 номерів зловмисник явно шукав три номери, і ми отримали повідомлення від одного з цих трьох користувачів про те, що його обліковий запис було перереєстровано,

– йдеться в заяві компанії.

Це не дало зловмиснику доступу до історії повідомлень, яку Signal не зберігає, або до списків контактів і інформації профілю, які захищені PIN-кодом безпеки користувача.

Розробники уточнили, що якщо хакеру вдається перереєструвати номер на інший пристрій, він отримує можливість надсилати повідомлення Signal із цього номера телефону, а також отримувати їх. Тому для тих, хто постраждав, компанія скасує реєстрацію Signal на всіх пристроях і вимагатиме від користувачів повторно зареєструвати обліковий запис за допомогою свого номера телефону.