Компанія HMD Global, яка випускає пристрої під брендом Nokia, має наразі лише один смартфон з підтримкою мереж 5 покоління. Це Nokia 8.3 5G. При цьому в 2021 бренд планує випустити одразу 4 такі смартфони.

При цьому два з цих смартфонів будуть випущені в першій половині року, а ще два компанія представити вже в другій половині 2021 році, пише Gizmochina.

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Що ще відомо

Ці смартфони стануть наступниками моделей Nokia 5.4, Nokia 7.3, Nokia 8.3 і Nokia 9 PureView, які вийдуть під назвами:

Nokia 5.5 5G,

Nokia 7.4 5G,

Nokia 8.4 5G,

Nokia 9.x PureView.

Більше того відомий мережевий інформатор Стів Хеммерстоффер, відомий під ніком OnLeaks, опублікував якісні рендери нового смартфона Nokia. Щоправда, невідомо чи це один із вище перерахованих смартфонів.

Можливо це буде модель Nokia 6.3 або 6.4 – цей смартфон не повинен підтримувати мережі п'ятого покоління.