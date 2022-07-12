Nokia випускає кнопковий телефон з вбудованим чохлом для навушників і з ними ж у комплекті

Давно минула епоха кнопкових телефонів та навушників у комплекті. Однак деякі бренди все ще продовжують випускати їх для досить вузького кола споживачів. Nokia – одна з них.

HMD, яка володіє колись популярним брендом, анонсувала три нових телефони, включаючи Nokia 5710 XpressAudio. Він має вбудований зарядний футляр для пари бездротових навушників та самі навушники в комплекті.

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Nokia 5710 XpressAudio

Як можна зрозуміти з рекламних зображень, спереду телефон виглядає як звичайний кнопковий моноблок з 2,4-дюймовим дисплеєм і класичною клавіатурою T9.

Однак позаду є зарядний відсік, який прикривається пластиковою кришкою-слайдером. У ньому розмістилася пара навушників.

Згідно з характеристиками, вони пропонують до чотирьох годин відтворення музики на одній зарядці або 2,4 години в режимі розмови, а сам телефон має достатньо тривалий час роботи від батареї, тому тримати аксесуари зарядженими не складе великої проблеми.

HMD каже, що знімний акумулятор Nokia 5710 XpressAudio ємністю 1450 міліампер-один забезпечує до шести годин роботи в режимі розмови в мережі 4G і до 20 днів у режимі очікування з двома вставленими SIM-картами 4G.

У відкритому вигляді кришка перекриває камеру.



Nokia 5710 XpressAudio / Фото HMD

Про інші характеристики нічого невідомо. Неясно, скільки в ньому пам'яті, яка камера, чи є якісь додаткові функції. Ясно лише, що працює він на оновленій операційній системі Series 30 Plus, яка використовувалася в телефонах Nokia протягом майже десятиліття. Тому швидше всього, такі сервіси як Spotify або Apple Music на ньому працювати не будуть.

Пристрій продаватиметься за 74,99 фунта стерлінгів (69 євро) і буде доступний у Великій Британії наприкінці липня. Поки немає інформації про випуск у США чи інших країнах.