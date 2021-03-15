Nokia і Samsung підписали нову патентну угоду

Компанії Nokia і Samsung підписали патентну угоду. Згідно із домовленістю, Samsung буде виплачувати Nokia роялті (платежі за користування) за використання запатентованих інновацій в області відео.

Мова йде саме про фінський бренд Nokia, при цьому компанія HMD Global не є учасником угоди.

До теми Nokia зазнає серйозних збитків: звільнено тисячі співробітників

Nokia отримала чимало нагород за свої відеотехнології, зокрема 4 Technology & Engineering Emmy Awards. За останні 20 років компанія інвестувала понад 129 мільярдів євро у дослідження і розробки.

Також на рахунку бренду – понад 20 тисяч різних видів патентів (понад 3500 з яких відносяться до 5G).

Nokia і Samsung: історія співпраці

Nokia і Samsung мають довгу історію співпраці. У 2013 році Samsung підписала 5-річний контракт на ліцензування патентів Nokia.

У 2016 році компанії розширили цю угоду перехресним ліцензуванням. Це відбулось після того, як Nokia виграла арбітраж щодо патентного ліцензування. У 2018 році патентну угоду було продовжено ще раз.