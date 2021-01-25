Nokia розкрила графік виходу нових смартфонів з 5G

Фінська компанія HMD Global запланувала на найближчі місяці анонс декількох смартфонів Nokia. Це будуть пристрої початкового і середнього рівнів під управлінням Android.

Джерело: NokiaPowerUser.

На початку лютого покажуть Nokia 1.4. Пристрій отримає процесор з чотирма ядрами, 1 гігабайт оперативної пам'яті, накопичувач місткістю 16 гігабайтів, 6,51-дюймовий дисплей формату HD+, селфі-камеру на 5 мегапікселів і подвійну основну камеру з датчиками на 8 і 2 мегапікселі. Новинка буде отримувати живлення від акумулятора ємністю 4000 мА·год.

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Якими будуть інші моделі

Наприкінці поточного або на початку наступного кварталу дебютує модель Nokia 6.3/6.4 5G з підтримкою зв'язку п'ятого покоління. Смартфону приписують наявність процесора Snapdragon 480, дисплея FHD+ розміром 6,4 дюйма по діагоналі, 16-мегапіксельної фронтальної камери і основної камери з 48-мегапіксельним основним датчиком і оптикою ZEISS. Об'єм оперативної пам'яті буде досягати 6 гігабайтів, ємність постійної пам'яті 128 гігабайтів. Живлення забезпечить батарея на 4500 мА·год.



Nokia 5.4 та Nokia 7.3 / Фото Nokia

Нарешті, в лютому або березні відбудеться презентація Nokia 7.3/7.4 5G. Апарат отримає процесор Snapdragon 690, до 8 гігабайтів ОЗУ, накопичувач місткістю до 128 гігабайтів, 6,39-дюймовий дисплей формату FHD+ і батарею на 5000 мА·год. Спереду розташується 24-мегапіксельна камера, ззаду — основний сенсор на 48 або 64 мегапікселі.