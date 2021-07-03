Nokia прокоментувала чутки про HarmonyOS на своїх смартфонах

Huawei випустила операційну систему HarmonyOS на заміну Android. Компанія закликала використовувати її інших виробників обладнання. 1 липня ЗМІ масово написали про чутки, згідно з якими пристрої на базі HarmonyOS представить HMD Global, яка випускає смартфони під брендом Nokia.

Чутки, які поширювали інтернетом протягом доби, стверджували, що HMD Global готує лінійку топових смартфонів Nokia X60 під управлінням HarmonyOS. Компанія Nokia опублікувала офіційний коментар з цього приводу.

Цікаво Смартгодинник Huawei Band 6 уже в Україні: два тижні автономної роботи й 96 режимів тренувань

Чи буде Nokia на HarmonyOS

Huawei спростувала повідомлення ЗМІ про те, що нові телефони Nokia будуть використовувати її HarmonyOS, і заявила, що новини "помилкові",

– повідомило китайське видання Global Times.

Nokia так само заявила, що компанія прагне запропонувати своїм клієнтам всі можливості Android, тому розробники залишаються з Google та її фірмовою операційною системою.

X60 і Nokia X60 Pro приписували вигнуті екрани, підтримку 5G, акумулятор ємністю 6000 мА•год і багатомодульну камеру з основним датчиком роздільною здатністю 200 мегапікселів.