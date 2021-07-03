Чутки, які поширювали інтернетом протягом доби, стверджували, що HMD Global готує лінійку топових смартфонів Nokia X60 під управлінням HarmonyOS. Компанія Nokia опублікувала офіційний коментар з цього приводу.

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Чи буде Nokia на HarmonyOS

Huawei спростувала повідомлення ЗМІ про те, що нові телефони Nokia будуть використовувати її HarmonyOS, і заявила, що новини "помилкові",

– повідомило китайське видання Global Times.

Nokia так само заявила, що компанія прагне запропонувати своїм клієнтам всі можливості Android, тому розробники залишаються з Google та її фірмовою операційною системою.

Смартфонам Nokia X60 і Nokia X60 Pro приписували вигнуті екрани, підтримку 5G, акумулятор ємністю 6000 мА•год і багатомодульну камеру з основним датчиком роздільною здатністю 200 мегапікселів.