Nokia планує випустити доступний смартфон G21 на чипі UNISOC
Джерело:GSMArena
Минулого року на ринку з'явився доступний смартфон Nokia G20 і, схожу, компанія вже готує йому заміну у 2022 році. В базі даних бенчмарку Geekbench була помічена модель Nokia G21 та її ключові характеристики.
Яким буде новий смартфон від Nokia
Згідно з даними Geekbench, новинка буде побудована на базі восьмиядерного чіпсету UNISOC T606 з максимальною тактовою частотою 1,61 ГГц. Пристрій набирає 312 та 1157 балів у одноядерному та багатоядерному тестах, що є типовим показником для платформи початкового рівня.
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Чіпсет працює вкупі з 4 Гігабайтами оперативної пам'яті, але, ймовірно, будуть представлені і модифікації з іншим об'ємом ОЗП. Як операційна система використовується Android 11.
Наразі про смартфон відомо лише з чуток.
- Очікується, що він отримає 6,5-дюймовим IPS-екран з роздільною здатністю HD+.
- Пристрою приписують потрійну основну камеру з головним 50-Мп сенсором
- Ймовірно смартфон отримає 128 Гбайт пам'яті.
- Щодо ємності акумулятора то швидше за все варто очікувати 5000 мА год.
Nokia G21 буде доступний у чорному та фіолетовому кольорах.
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