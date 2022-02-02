Яким буде новий смартфон від Nokia

Згідно з даними Geekbench, новинка буде побудована на базі восьмиядерного чіпсету UNISOC T606 з максимальною тактовою частотою 1,61 ГГц. Пристрій набирає 312 та 1157 балів у одноядерному та багатоядерному тестах, що є типовим показником для платформи початкового рівня.

Не пропустіть Вистачить на цілий день: 5 правил довготривалої роботи смартфона

Чіпсет працює вкупі з 4 Гігабайтами оперативної пам'яті, але, ймовірно, будуть представлені і модифікації з іншим об'ємом ОЗП. Як операційна система використовується Android 11.

Наразі про смартфон відомо лише з чуток.

Очікується, що він отримає 6,5-дюймовим IPS-екран з роздільною здатністю HD+.

Пристрою приписують потрійну основну камеру з головним 50-Мп сенсором

Ймовірно смартфон отримає 128 Гбайт пам'яті.

Щодо ємності акумулятора то швидше за все варто очікувати 5000 мА год.

Nokia G21 буде доступний у чорному та фіолетовому кольорах.

Це може зацікавити вас: пам'ятаєте, як в Україні з'явилися та розвивалися мобільні телефони? Пропонуємо поринути у ностальгію та переглянути відео про те, якими були "трубки" в Україні у 90-х та пізніше.

Як українці стали мобільними: дивіться відео