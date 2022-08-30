Як пише джерело, про повний вихід з ринку росії заявив генеральний директор компанії. Попри те, що кілька секторів, у тому числі телекомунікаційні, були звільнені від деяких санкцій з гуманітарних причин, Nokia заявила, що повна зупинка бізнесу виглядає єдиним виходом.

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Деталі рішення

Nokia продовжить підтримувати клієнтів під час виходу, але не далі. Наразі неможливо сказати, скільки часу займе весь процес, однак найімовірніше, це відбудеться вже до кінця року. Наразі компанія подає заявку на отримання відповідних ліцензій для підтримки клієнтів відповідно до чинних санкцій.

Судячи з усього, причина у вкрай низьких продажах. І Nokia, і її партнер Ericsson зробили дуже низький відсоток продажів у росії. Тоді як китайські компанії, такі як Huawei та ZTE, мають більшу частку.

Ми просто не бачимо жодних можливостей продовжувати роботу в країні за нинішніх обставин,

— заявив генеральний директор Пекка Лундмарк.

Крім усього іншого, Лундмарк заявив, що Nokia не буде виконувати план, оголошений у листопаді, щодо створення спільного підприємства з російським YADRO для будівництва базових станцій телекомунікацій 4G і 5G.

Рішення компанії покинути росію вплине на 2000 працівників. Більшість із них звільнять, однак деяким, пише Reuters, можуть запропонувати роботу в інших країнах.