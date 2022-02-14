Смартфони бренду, який сьогодні належить компанії HMD Global, уже традиційно після відходу в минуле операційної системи Windows Phone, виходять на чистому Android. Разом із моделлю G11, представили також G21, про яку ми написали в окремому матеріалі 24 каналу.

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Nokia G11: характеристики смартфона

Nokia G11 оснащений екраном діагоналлю 6,5 дюйма з частотою оновлення 90 герц.

До речі. Це перші смартфони серії G, які отримали таку частоту оновлення – вона забезпечує кращу плавність відображення контенту під час перегляду фотографій та відео, читання або спілкування у соцмережах.



Смартфон Nokia G11 / Фото HMD Global

Корпус виконано із полікарбонатного покриття. Він став тоншим і ергономічнішим.

Для додаткового захисту від випадкових подряпин створено спеціальні прозорі чохли, виготовлені з перероблених матеріалів і можуть бути безпечно утилізовані.

Основна камера Nokia G11 поєднує в собі головний сенсор на 13 мегапікселів із автофокусом , макролінзу на 2 мегапікселі та сенсор глибини зображення також на мегапікселі.

, макролінзу на 2 мегапікселі та сенсор глибини зображення також на мегапікселі. Функція інтелектуального зуму AI Super Resolution допомагає фотографувати з великим наближенням у гарній якості.

Фронтальна камера має 8 мегапікселів.

Смартфон оснащено потужним акумулятором на 5050 міліампер годин , що, за обіцянками виробника, тримає заряд до 3 днів за максимальної продуктивності.

, що, за обіцянками виробника, тримає заряд до 3 днів за максимальної продуктивності. Спеціальний енергозберігаючий режим Super Battery Saver подовжує час роботи на одному заряді батареї за рахунок обмеження додатків, якими ви зараз не користуєтеся. Ви можете самостійно налаштувати, на чому саме заощаджувати заряд, аби завжди мати доступ до необхідних функцій, або вимкнути цей режим у будь-який момент.



​Смартфон Nokia G11 / Фото HMD Global

В наявності модуль NFC для безконтактних оплат.

В арсеналі заявлено спеціальний режим "Маска", який забезпечує зручне розблокування пристрою навіть, якщо його власник у масці.

З коробки смартфон постачається з ОС Android 11, однак одразу готовий оновитись до наступної версії, Android 12.

Компанія обіцяє, що Nokia G11 отримає удвічі більше щомісячних апдейтів системи безпеки протягом 3-х років, ніж пристрої конкурентів на ринку. Операційна система оновлюватиметься два роки.

​Смартфон Nokia G11 / Фото HMD Global

Nokia G11 надійде в продаж в Україні у другому кварталі 2022 року в конфігурації з 3/32 ГБ і 4/64 ГБ. Кольори: Графіт і Сріблястий.

До комплекту входить блок живлення на 10 ват, а також передбачено підтримку швидкого заряджання 18 ват.

Про ціни поки що нічого не відомо.