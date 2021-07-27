Легендарна Nokia 6310 повернулася – сучасне перевтілення культового телефона

Оригінальний Nokia 6310 свого часу завоював величезну популярність серед користувачів завдяки строгому дизайну і високій надійності. Через двадцять років HMD Global вирішила перевипустити класичний девайс.

Перевтілення Nokia 6310

Новий кнопковий телефон отримав досить великий для свого класу 2,8-дюймовий екран. Також у пристрої передбачений спеціальний режим, покликаний допомогти людям зі слабким зором.

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При активації спеціального режиму збільшуються екранні шрифти, а в меню відображається по одній великій іконці. Крім того, рівень гучності встановлюється на максимум.

Інші функції Nokia 6310

Новий Nokia 6310 оснащений FM-приймачем, який може працювати і без підключення навушників. Не забули творці оновленого телефона і про легендарну "Змійку" та незамінний ліхтарик.

Nokia 6310 також отримав:

однокристальну систему Unisoc 6531F;

8 МБ оперативної пам'яті;

16 МБ флеш-пам'яті;

операційну систему Series 30+ (S30 +);

камеру роздільною здатністю 0,3 Мп;

слот для карт пам'яті MicroSD (підтримуються карти ємністю до 32 ГБ);

Bluetooth 5.0 і Wi-Fi;

підтримку двох SIM-карт.

Телефон виконаний в міцному корпусі з полікарбонату і доступний в яскравих кольорах. Завдяки наявності тільки базових функцій та акумулятору на 1150 мА*г пристрій може працювати в режимі очікування до трьох тижнів. Nokia 6310 вже доступний для замовлення в зеленому, чорному і жовтому кольорах.

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