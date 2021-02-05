Nokia 5.4 презентували в Україні: характеристики і ціна доступного смартфона
В Україні представили новий доступний смартфон середнього рівня Nokia 5.4. Він оснащений 48-мегапіксельною камерою, а також просторовим звуком OZO з вбудованим шумопоглинанням.
Джерело:24 канал
Також варто відзначити велику батарею, на одному заряді Nokia 5.4 може пропарцювати 2 дні.
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Характеристики Nokia 5.4
Основна камера має 4 модулі з головним датчиком на 48 Мп. Сенсор з ультрашироким кутом огляду відповідає за панорамні фотографії, а сенсор глибини і макросенсор – за якісне опрацювання деталей портретів і фокусування на об'єктах поблизу. Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.
Nokia 5.4 / Фото пресслужба Nokia
У смартфоні використовуються сучасні технології стабілізації зображення та шумопоглинання, а також просторовий звук OZO Audio – все для зйомки відеороликів відмінної якості.
Серцем пристрою став процесор Qualcomm Snapdragon 662. У парі з AI-функцією "Адаптивної батареї", що гарантує 2 дні автономної роботи.
Nokia 5.4 отримав 6,39-дюймовий HD+ дисплей із вирізом для селфі-камери. Також виробник обіцяє 3 роки оновлення безпеки та дворічним оновленням програмного забезпечення.
Ціна
Рекомендована роздрібна ціна на українському ринку складає 5 499 гривень.
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