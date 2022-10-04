Трійка вчених – з Франції, Австрії та США – описала ефект так званого квантової заплутаності, коли частинки, що входять до складу однієї й тієї ж системи, продовжують "знати" про зміни стану один одного навіть на відстані кількох кілометрів.

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Премію отримали Алайн Аспе, Джон Клаузер та Антон Цайлінгер за експерименти із заплутаними протонами, які поводяться як єдине ціле, навіть якщо їх роз'єднати, а також за новаторство в галузі квантової інформатики та виявлення порушення нерівності Белла.

За допомогою новаторських експериментів Аспе, Клаузер та Цайлінгер показали потенціал для дослідження та контролю заплутаних частинок. Те, що відбувається з однією часткою в переплетеній парі, визначає те, що відбувається з іншою, навіть якщо обидві знаходяться на занадто великій відстані, щоб впливати одне на одного. Створення лауреатами експериментальних інструментів заклало основу для нової ери квантових технологій,

– зазначив нобелівський комітет.

Результаті цієї роботи потенційно відкривають шлях до нових технологій, заснованих на квантовій інформатиці.

Про що говорить квантова механіка

Згідно з квантовою механікою, частинки можуть існувати одночасно в двох або більше місцях.

Вони не набувають формальних властивостей до тих пір, поки їх не виміряють або не почнуть за ними спостерігати якимось чином.

Вимірюючи одну частинку, наприклад, її положення, спостерігається зміна в її партнері, який з нею пов'язаний, незалежно від того, як далеко віддалилася пари.

Працюючи незалежно, троє лауреатів провели експерименти, які допомогли прояснити фундаментальне твердження про квантову заплутаність, що стосується поведінки крихітних частинок.

Переможці отримають свої нагороди на церемонії в Стокгольмі в грудні.