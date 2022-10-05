Нобелівську премію з хімії присудили за клік-хімію – технологію створення молекул

Шведська королівська академія наук у Стокгольмі повідомила, що Нобелівську премію з хімії 2022 року отримують американська хімікиня і професорка Стенфордського університету Каролін Рут Бертоцці, данський хімік і професор Копенгагенського університету Мортен П. Мелдал, а також американський хімік Карл Баррі Шарплесс, лауреат Нобелівки за 2001 рік за каталіз окислювальних реакцій.

Як повідомляє 24 канал, Баррі Шарплесс – тепер уже двічі лауреат Нобелівської премії – все життя займався органічною хімією. Він хотів винайти хімічні реакції, здатні проходити у воді, у присутності кисню, швидко і з високим виходом.

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У своїй статті 2004 року він навів кілька відомих таких реакцій і об'єднав їх у клас клік-реакцій. Але можна сказати, що сама клік-хімія почалася, коли Мортен Мельдаль 2002 року опублікував статтю про каталітичне азид-алкінове циклоприєднання. Того ж року незалежно від Мельдаля про цю реакцію повідомив і Баррі Шарплесс із колегами.

Чому це важливо

У фармацевтичній галузі створення нових молекул найчастіше пов'язане з відкиданням вже існуючих природних сполук, що мають лікувальні властивості. Завдяки цьому вдалося створити безліч конструкцій, але на це потрібен тривалий час.

Голова Нобелівського комітету Йохан Оквіст наголосив, що цього року премію вручили "а прагнення не ускладнювати речі, а працювати з тим, що легко та просто". Як виявилося, функціональні молекули можна побудувати навіть прямим шляхом.

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Нобелівка 2022

Нобелівський тиждень – 2022 завершиться у понеділок, 10 жовтня, Премією Шведського державного банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. Цього тижня ми ще дізнаємося, хто отримає Нобелівку з літератури (6 жовтня) і за "видатний внесок у справу зміцнення миру" на планеті (7 жовтня), на яку, до речі, номіновано президента Володимира Зеленського і народ України.

Церемонії нагородження відбудуться 10 грудня у Стокгольмі, в урочистій обстановці (і вперше з початку пандемії Covid-19 в офлайні). Лауреати отримають дипломи та пам'ятні медалі. Призовий фонд у кожній номінації – 10 мільйонів шведських крон, або приблизно 900 тисяч доларів.