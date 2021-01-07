Федеральне управління цивільної авіації США отримало десятки звернень з приводу інциденту з НЛО поблизу острова Оаху на Гаваях. Він стався вночі 4 січня 2021 року. Крім місцевих жителів, очевидцями стали працівники служби 911 і поліцейські. Невідомий об'єкт зник в океані, ніяких слідів виявити не вдалося.

Одна з очевидців, Містіна Сейп, розповіла про подію. За її словами, великий об'єкт яскравого синього кольору з'явився над проспектом Халеакала в Нанакулі, пише ABC.

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Що відомо

Жінка зателефонувала своєму чоловікові, який працював в гаражі з друзями. Усі вибігли назовні й теж підтвердили, що бачать незрозумілий об'єкт у небі. Тоді Сейп з чоловіком на автомобілі помчали за об'єктом, але через три милі на їхніх очах він чи то впав, чи то пірнув в океан.

Коли НЛО опинився у воді, подружжя подзвонило в службу 911, а коли на місце прибули офіцери поліції, в небі з'явився другий НЛО. Поліцейські підтвердили даний факт.

Новий об'єкт був уже білим і набагато меншим за розміром, але слідував у тому ж напрямку. Він пролетів над водою і теж зник з поля зору. За офіційними даними ніяких катастроф літаків в цьому районі не було, жодна з офіційних служб не може прокоментувати інцидент.

Дивіться сюжет ABC з кадрами об'єкта: відео