Вчені шукають технології, які створили інопланетяни

Міжнародна група вчених на чолі з відомим астрономом з Гарварда Аві Лебом оголосила про нову ініціативу з пошуку доказів існування технологій, створених позаземними цивілізаціями. Проєкт вже отримав майже 2 мільйони доларів фінансування.

Galileo Project передбачає створення глобальної мережі телескопів, камер та комп'ютерів середнього розміру для дослідження невідомих літаючих об'єктів. На цей час проєкт фінансується коштом приватних донорів, які пожертвували 1,75 мільйона доларів. У проєкті беруть участь дослідники з Гарварду, Принстону, Кембриджу, Каліфорнійського технологічного інституту та Стокгольмського університету.

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Професор Аві Леб / Фото Phys.org

Мотивація керівника команди науковців

З огляду на дослідження, що показують велику кількість землеподібних планет по всій Галактиці, "ми більше не можемо ігнорувати можливість того, що технологічні цивілізації передували нам".

Крім вивчення НЛО, проєкт Galileo буде досліджувати об'єкти, які відвідують нашу Сонячну систему з міжзоряного простору та шукати інопланетні супутники, які могли б зондувати Землю. Аві Леб називає це "космічною археологією" та говорить, що це "нова галузь астрономії".

У команд науковців буде і "постійний скептик" – Френк Локіен, який буде контролювати процес досліджень, щоб вони не відходили від наукового методу.

Вплив будь-якого відкриття, що являє собою позаземну технологію на науку, технологію та на наш світогляд в цілому буде величезним,

– говорить Аві Леб

Аві Леб – 59-річний американець ізраїльського походження. Він опублікував сотні наукових робіт та співпрацював з покійним Стівеном Гокінгом. Він припустив, що міжзоряний об'єкт Оумуамуа, який пролетів через Сонячну систему у 2017 році, міг бути інопланетним зондом, який використовував сонячний вітер для руху.

Він виклав свої аргументи у наукових статтях та книзі "Інопланетяни: перша ознака розумного життя за межами Землі", що поставило його у скрутне положення в науковому світі та викликало суперечки з багатьма представниками астрономічної спільноти.

Саме завдяки цьому конфлікту проєкт Galileo отримав свою назву – названий на честь італійського астронома Галілео Галілея, який був покараний, коли надав ключові докази того, що Земля не знаходиться в центрі Всесвіту.