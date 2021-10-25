На низькій навколоземній орбіті побудують нову космічну станцію

Міжнародна космічна станція довгі десятиліття служила на благо людства. Та на сьогодні вона морально та технічно застаріла. Окрім того, США націлені на побудову станції на гало-орбіті біля Місяця, тому вся увага прикута туди. Але низьку навколоземну орбіту вони теж не планують покидати.

Фінансування МКС відбувається переважно коштом США. Тому очевидно, що у Сполучених Штатах не планують "тягнути" на собі дві дорогі космічні станції: МКС та місячну Gateway. Планується, що нова космічна станція Starlab буде побудована силами кількох компаній. Якщо все піде згідно із планом, то у 2027 році на навколоземній орбіті з'явиться перша приватна космічна станція, яка зможе замінити МКС. Starlab зможе забезпечити потребу у наукових прикладних дослідженнях, дослідженнях вирощування рослин, також станція стане легкодоступним та дешевим тренувальним майданчиком для астронавтів та космічним туристичним центром.

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Комерційна космічна станція Starlab: дивитись відео

Детальніше про майбутню космічну станцію

Космічна станція Starlab буде створюватися у кооперації трьох компаній:

Nanoracks – виконуватиме роль головного підрядника.

Voyager Space – займатиметься стратегією розвитку та інвестиціями, тобто – бізнес-складовою проєкту.

Lockheed Martin – компанія займатиметься технічною складовою проєкту та побудує необхідні модулі станції.

Станція складатиметься із двох основних модулів, які будуть виведені на орбіту одним запуском:

Рушійно-енергетичний модуль станції матиме двигуни та чотири сонячні панелі. Заявлена можливість вироблення енергії – 60 кіловатів.

Фактично житлово-стикувальний модуль. Він являтиме собою великий надувний відсік на кшталт тих, які робила компанія Bigelow Aerospace та стикувального вузла.

Станція матиме герметичний об'єм 340 кубометрів та зможе прийняти чотирьох членів екіпажу. На борту буде розташована лабораторія, а ззовні до станції буде інтегрована роботизована рука на кшталт "Канадарму" на МКС. Рука потрібна для інтеграції космічних кораблів (якщо у них буде відсутня можливість самостійного стикування), розташування ззовні корисного навантаження без виходу людей за межі станції та допомога астронавтам під час позакорабельних робіт.

Наразі вартість проєкту не розголошується. Подальше існування станції, ймовірно, буде фінансуватися завдяки продажу туристичних білетів та фінансуванню NASA, яка, вочевидь, буде зацікавлене у доступному космічному майданчику на навколоземній орбіті, за який не потрібно буде платити мільярди доларів щорічно.