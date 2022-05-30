Ніяких ям: вчені знайшли спосіб зміцнити асфальт, подвоївши термін його служби

Проблема руйнування дорожнього покриття не дає спокою будь-якій країні, змушуючи щороку витрачати на ремонт величезні кошти. Вихід із ситуації пропонує наука, заодно даючи шанс позбавитись від однієї з екологічних проблем.

Над проблемою працювали дослідники з австралійського університету RMIT. Вони розробили добавку для асфальтової суміші, яка істотно підвищує її захист від ультрафіолетового випромінювання і перегріву на сонці.

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Новий рецепт асфальту

Варто зазначити, що для жаркого австралійського клімату проблема сонячного впливу на асфальт дуже актуальна. В окремих районах температура може перевищувати 40 градусів. Абсолютний максимум, що був зафіксований, сягнув позначки 53,1 градуса.

Крім того, як і в багатьох місцях світу, тут є проблема утилізації старих покришок.

Тому вчені вирішили поєднати розв'язання цих двох проблем й запропонували подрібнювати покришки в гумову крихту та додавати в асфальт.

Ідея народилася після іншого експерименту, в якому додавання гумової крихти збільшило термостійкість бетону.

Дослідники влаштували експеримент з трьома різними складами асфальту, в які додали 7,5%, 15% і 22,5 відсотка крихти.

Зразки помістили в спеціальний апарат для моделювання впливу сонячної радіації.

Вимірювання хімічних і механічних властивостей зразків показало, що вони набагато краще витримали опромінення й нагрівання, ніж звичайний асфальт.

Після півтора місяця безперервного опромінення в УФ-апараті, що еквівалентно приблизно одному року УФ-випромінювання у Мельбурні, виявили на 50 відсотків менше пошкоджень від ультрафіолету у порівнянні зі звичайним бітумом.

Однак при перевищенні коефіцієнта в 22 відсотки починається деградація міцності – дорожнє покриття навпаки стає вразливим для механічних пошкоджень. Експериментальним шляхом був визначений оптимальний діапазон в 18-22 відсотки, при якому термін служби асфальту під палючим сонцем фактично подвоюється.

Паралельно з цим вирішується завдання з утилізації старих покришок. Вживані шини в Австралії не можна експортувати, тому постає гостра потреба у нових методах їх перероблювання на місцевому рівні. За даними джерела, у 2021 році в Австралії було близько 450 000 тонн відпрацьованих шин. Близько 70 відсотків із них було перероблено.