Ніяких відходів: як переможниця екоконкурсу зменшує забруднення завдяки ананасам

Мексиканський проєкт-переможець конкурсу No Waste Challenge перетворює відходи ананасової промисловості на екологічно чисті продукти. Біоматеріали допоможуть зменшити забруднення навколишнього середовища промисловими викидами.

Проєкт Sustrato мексиканки Андреа Майкл Де Ла Пенья Агірре був проєктом останнього року навчання для отримання бакалаврського ступеня, проте розрісся до повноцінного стартапу в екологічній сфері. Дівчина дослідила агропромислові відходи та поводження з ними у Мексиці, визначивши, що можна зробити з відходами ананасового виробництва.

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Метою проекту Sustrato було визначити значення органічних відходів, які можна перетворити на біоматеріали. Проєкт передбачає 4 матеріали, які виготовляються з відходів листя ананаса:

Мотузку

Біопластик

Повсть (войлок)

Агломерований матеріал з листя

Біоматеріали з ананасового листя / Фото Sustrato

Що таке агломерація Цей технологічний Цей технологічний процес використовується для збільшення та ущільнення матеріалів за допомогою пресування та спікання малих часточок. Використовується здебільшого в металургії.

Раніше дівчина закінчила промисловий дизайн у Centro de Diseño Cine y Television у Мексиці. Після цього вона продовжила навчання на факультеті образотворчого мистецтва в Академії Герріта Рітвельда в Нідерландах.

Біоматеріали з ананасового листя / Фото Sustrato

За словами дівчини, обидва досвіди підвищили її інтерес до роботи з матеріалами. Перед тим, як почати використовувати листя ананаса, Андреа пробувала працювати з іншими рослинними відходами.

Я з’ясувала, які відходи були основними у виробництві різних сільськогосподарських продуктів. Потім, маючи цю інформацію, я вибрала деякі з цих відходів, щоб почати перетворення їх на біоматеріали,

– розповіла Де Ла Пенья Агірре.

Біоматеріали з ананасового листя / Фото Sustrato

За словами дівчини, використання пластику зменшуватиметься, якщо підвищуватиметься обізнаність щодо його використання. Андреа стверджує, що існує нагальна потреба у кращій альтернативі, яка не впливала б на екосистеми.

Біоматеріали з ананасового листя / Фото Sustrato

Дизайнерка бажає розширити підприємство і наголошує на впровадженні на ринок нових продуктів з органічних відходів.

Екопроєкт з ананасового листя: дивіться відео