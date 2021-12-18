Проєкт Sustrato мексиканки Андреа Майкл Де Ла Пенья Агірре був проєктом останнього року навчання для отримання бакалаврського ступеня, проте розрісся до повноцінного стартапу в екологічній сфері. Дівчина дослідила агропромислові відходи та поводження з ними у Мексиці, визначивши, що можна зробити з відходами ананасового виробництва.

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Метою проекту Sustrato було визначити значення органічних відходів, які можна перетворити на біоматеріали. Проєкт передбачає 4 матеріали, які виготовляються з відходів листя ананаса:

Мотузку

Біопластик

Повсть (войлок)

Агломерований матеріал з листя

Біоматеріали з ананасового листя / Фото Sustrato

Що таке агломерація Цей технологічний Цей технологічний процес використовується для збільшення та ущільнення матеріалів за допомогою пресування та спікання малих часточок. Використовується здебільшого в металургії.

Раніше дівчина закінчила промисловий дизайн у Centro de Diseño Cine y Television у Мексиці. Після цього вона продовжила навчання на факультеті образотворчого мистецтва в Академії Герріта Рітвельда в Нідерландах.

Біоматеріали з ананасового листя / Фото Sustrato

За словами дівчини, обидва досвіди підвищили її інтерес до роботи з матеріалами. Перед тим, як почати використовувати листя ананаса, Андреа пробувала працювати з іншими рослинними відходами.

Я з’ясувала, які відходи були основними у виробництві різних сільськогосподарських продуктів. Потім, маючи цю інформацію, я вибрала деякі з цих відходів, щоб почати перетворення їх на біоматеріали,

– розповіла Де Ла Пенья Агірре.

Біоматеріали з ананасового листя / Фото Sustrato

За словами дівчини, використання пластику зменшуватиметься, якщо підвищуватиметься обізнаність щодо його використання. Андреа стверджує, що існує нагальна потреба у кращій альтернативі, яка не впливала б на екосистеми.

Біоматеріали з ананасового листя / Фото Sustrato

Дизайнерка бажає розширити підприємство і наголошує на впровадженні на ринок нових продуктів з органічних відходів.

Екопроєкт з ананасового листя: дивіться відео