Ніяких приставок: Xbox і Nintendo теж покидають російський ринок

Цинічна війна Росії проти України сколихнула увесь світ. Все більше компаній переглядають свої відносини з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія почала віроломну війну в Україні. Проте окупанти зустріли тут шалений опір як військових, так і цивільного населення.

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Корпоративний світ бойкотує Росію

Зокрема, японська багатонаціональна компанія споживчої електроніки та відеоігор Nintendo призупинила свої постачання до Росії, таким чином приєднавшись до сотень фірм, які вже покинули російський ринок. Головна причина – військове вторгнення Росії на територію України.

Японська компанія призупинила роботу свого онлайн-магазину та випуск нової відеогри у Росії, повідомивши про проблеми з логістикою та опрацюванням платежів. Відповідне рішення було ухвалене у середу, 9 березня. Крім того, компанія-виробник Xbox Microsoft Corp. також припинила продажі нових продуктів і послуг у Росії кількома днями раніше.

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