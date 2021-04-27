Ніяких "Окей, Google": голосовий асистент додає нові можливості взаємодії

Google почав тестування нової функції для свого голосового помічника. Мова йде про інструмент, який розробляється під кодовою назвою Guacamole і дозволяє Google Assistant виконувати швидкі команди, такі як відключення будильника або прийом дзвінка, без необхідності вимовляти фразу "Окей, Google".

Перші згадки про функцію Guacamole були виявлені в коді програми Google 12.8 ще в березні. Після декількох тижнів розробники почали тестування даного інструменту.

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Нові можливості

Нові опції віднедавна стали доступні деяким користувачам пристроїв з Android 11 і останньої бетаверсії програми Google.

Після оновлення з'являється новий пункт під назвою Voice Shortcuts в меню налаштувань голосового помічника.



Нове меню в налаштуваннях / Фото 9to5google

Після активації опції користувачам не доведеться говорити "Окей, Google" для того, щоб виконати будь-яку швидку дію. Джерело каже про те, що на даний момент нова функція дозволяє зупинити або відкласти будильник, вимкнути або призупинити таймер, а також відповісти або відхилити вхідний дзвінок. Для цього достатньо сказати "Стоп" або "Відкласти".

Нові можливості голосового помічника на Android нагадують функцію Google Assistant в Nest Hub і деяких інших розумних дисплеях. Ще у 2019 році користувачі окремих моделей дисплеїв отримали можливість відключення будильника без необхідності говорити "Окей, Google". Коли саме ця функція набуде широкого поширення, поки невідомо.