Ніяк не заспокояться: у Росії запустили ще один замінник Instagram – сайт "Мобілографія"
У номінації "Трагедія року" росіяни обирають не зруйновану ними Україну і не тисячі убитих людей, а втрату McDonald's, IKEA і блокування Instagram. Місцеві бізнесмени намагаються замінити втрачене.
Раніше 24 канал писав про інший клон інстаграму, який запускають росіяни – "Росграм". Його тестування вже йде, а першими користувачами мали стати місцеві знаменитості. Чи захотів хоч хтось взяти участь у цьому цирку, поки невідомо.
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Мобілографія – своя, народна… копія
- Нова соціальна мережа обіцяє "відновлення втрачених соціальних зв'язків з друзями та родичами", звичний інтерфейс російською мовою і роботу без VPN.
- Творці наголосили, що їхній сервіс "виконує всі вимоги російського законодавства". Тому, без сумніву, можна очікувати на повну відсутність безпеки та анонімності, на передавання користувацьких даних прямо в ФСБ, включаючи особисте листування, а також кримінальні справи за лайк.
- Крім того, обіцяють "всі можливості для самовираження" та набір інструментів для просування бізнесу.
Загалом творці нового сервісу бачать його як можливість плавного переходу користувачів із заблокованих соцмереж з подальшим розвитком у щось оригінальне. У планах – онлайн і офлайнові заходи: виставки, конференції та "Бієнале Мультимедіа", що б це не означало.
Реєстрація користувачів уже доступна. Мобільний додаток обіцяють пізніше.