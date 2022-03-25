Раніше 24 канал писав про інший клон інстаграму, який запускають росіяни – "Росграм". Його тестування вже йде, а першими користувачами мали стати місцеві знаменитості. Чи захотів хоч хтось взяти участь у цьому цирку, поки невідомо.

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Мобілографія – своя, народна… копія

Нова соціальна мережа обіцяє "відновлення втрачених соціальних зв'язків з друзями та родичами", звичний інтерфейс російською мовою і роботу без VPN.

Творці наголосили, що їхній сервіс "виконує всі вимоги російського законодавства". Тому, без сумніву, можна очікувати на повну відсутність безпеки та анонімності, на передавання користувацьких даних прямо в ФСБ, включаючи особисте листування, а також кримінальні справи за лайк.

Крім того, обіцяють "всі можливості для самовираження" та набір інструментів для просування бізнесу.

Загалом творці нового сервісу бачать його як можливість плавного переходу користувачів із заблокованих соцмереж з подальшим розвитком у щось оригінальне. У планах – онлайн і офлайнові заходи: виставки, конференції та "Бієнале Мультимедіа", що б це не означало.

Реєстрація користувачів уже доступна. Мобільний додаток обіцяють пізніше.