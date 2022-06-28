Один з найважливіших інструментів Джеймса Вебба готовий до роботи: NASA вже протестувало його

Космічний телескоп Джеймс Вебб обладнаний низкою інструментів, однак основних приладів є чотири. Один з них відповідає за формування зображення у ближньому інфрачервоному діапазоні – це безщілинний спектрограф NIRISS (Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph). Напередодні він перейшов у стан повної готовності перед роботою.

Повідомлення про завершення підготовки цього інструменту з'явилося на сайті Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) США.

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Тестування NIRISS

На завершальній стадії інженери NASA перевірили роботу режиму Single Object Slitless Spectroscopy (SOSS), завдяки якому вдається отримувати високоточні спектри при зйомці яскравих об'єктів. В основі режиму SOSS лежить спеціалізоване складання призм, яке розсіює світло від космічного джерела для створення трьох різних спектрів, що розкривають більше, як 2000 відтінків в інфрачервоному світлі, зібраних за одне спостереження.

Чому NIRISS справді важливий інструмент

Цей режим використовуватиметься для вивчення атмосфер транзитних екзопланет, тобто. планет, які періодично затьмарюють свою зірку, на певний період зменшуючи її яскравість (саме так їх і знаходять). А от порівнюючи спектральні знімки до транзитної події, під час і після – можна визначити наявність у екзопланети атмосфери і навіть зрозуміти, які атоми та молекули у ній переважають.

Разом з цим NASA опублікувало тестове зображення, створене в режимі SOSS під час наведення на яскраву зорю. Кожен колір на знімку нижче відповідає довжині хвилі інфрачервоного випромінювання в діапазоні від 0,6 до 2,8 мкм. Чорні поперечні лінії на знімку відповідають атомам водню, що є частиною хімічного складу об'єкта.



Тестове зображення в режимі SOSS / Фото NASA

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Я так схвильований думкою, що ми, нарешті, досягли фінішу на двадцятирічному шляху, на якому Канада вносила свій внесок у місію. Усі чотири режими NIRISS готові, а сам прилад працює значно краще, ніж ми прогнозували,

– прокоментував подію Рене Дойон, головний науковий співробітник NIRISS з Університету Монреалю.

Після завершення пуско-налагоджувальних робіт NIRISS команда вчених продовжить концентруватися на перевірці п'яти режимів, що залишилися, на інших наукових інструментах телескопа "Джеймс Вебб". Раніше було оголошено, що NASA опублікує перші одержані з космічної обсерваторії знімки 12 липня.