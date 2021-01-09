Наступна версія Nintendo Switch, про яку ходять чутки вже довгий час, буде оснащена OLED-екраном і отримає нову док-станцію.

Про це розповів датамайнер SciresM, який виявив нову модель консолі під кодовою назвою Aula.

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Чого очікувати від нової версії консолі

Як розповів датамайнер, Nintendo працює над новою моделлю з оновленим дисплеєм вже близько двох років. SciresM розкопав, що Aula базується на системі на кристалі Mariko.

Нагадаємо, що Mariko – кодова назва оновленої SoC NVIDIA Tegra X1, яка використовується в Nintendo Switch Lite. Завдяки їй консоль стала працювати довше і виділяти менше тепла в порівнянні з оригінальною моделлю.

Крім того, зі знайденої інформації він зробив висновок, що пристрій зможе виводити зображення з роздільною здатністю 4K, оскільки Aula має підтримку прошивки чіпа Realtek, який рекламується як "мультимедійна SoC для відтворення в 4K UHD". Цей чіп може бути всередині нової док-станції.

Я припускаю, що ігри будуть схожі на поліпшені для DSi версії або на те, як деякі ігри (отримали поліпшення) на PlayStation 4 Pro у порівнянні з PlayStation 4,

– додав SciresM.

За минулим чутками, Nintendo представить нову модель вже у 2021 році.