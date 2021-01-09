Оновлена Nintendo Switch отримає OLED-екран і нову док-станцію з підтримкою 4K
Наступна версія Nintendo Switch, про яку ходять чутки вже довгий час, буде оснащена OLED-екраном і отримає нову док-станцію.
Про це розповів датамайнер SciresM, який виявив нову модель консолі під кодовою назвою Aula.
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Чого очікувати від нової версії консолі
Як розповів датамайнер, Nintendo працює над новою моделлю з оновленим дисплеєм вже близько двох років. SciresM розкопав, що Aula базується на системі на кристалі Mariko.
Крім того, зі знайденої інформації він зробив висновок, що пристрій зможе виводити зображення з роздільною здатністю 4K, оскільки Aula має підтримку прошивки чіпа Realtek, який рекламується як "мультимедійна SoC для відтворення в 4K UHD". Цей чіп може бути всередині нової док-станції.
Я припускаю, що ігри будуть схожі на поліпшені для DSi версії або на те, як деякі ігри (отримали поліпшення) на PlayStation 4 Pro у порівнянні з PlayStation 4,
– додав SciresM.
За минулим чутками, Nintendo представить нову модель вже у 2021 році.
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