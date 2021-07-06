Nintendo офіційно презентувала оновлену Switch OLED model: відома ціна й дата продажів

Підтвердження від Nintendo про нову Nintendo Switch сталися після кількох місяців чуток та повідомлень про оновлену версію популярної консолі. Що собою являє новинка у світі геймінгу?

Намір випустити нову версію Nintendo Switch 8 жовтня 2021 року компанія повідомила 6 липня 2021 року. Новий Nintendo Switch, офіційно названий Nintendo Switch (OLED model), буде коштувати 350 доларів. Це на 50 доларів більше, ніж ціна оригінального Switch, випущеного у 2017 році.

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Презентація Nintendo Switch (модель OLED): дивитись відео онлайн

Детальніше про новинку від компанії Nintendo

Новий Nintendo Switch може похвалитися 7-дюймовим екраном та дисплеєм OLED. Також консоль матиме максимальну роздільну здатність 1920x1080 та максимальну частоту кадрів 60 кадрів в секунду.

Новий комутатор також пропонуватиме регульовану підставку, довжина якої дорівнює довжині самого пристрою. Також підставка дозволяє підібрати зручний кут нахилу екрану при грі з від'єднаними Joy-Con.

У док-станції з'явився мережевий порт для провідного підключення до онлайн-мережі. Окрім того, обсяг вбудованої пам'яті збільшили з 32 гігабайтів до 64 гігабайтів.

Nintendo Switch (OLED model) матиме тонкішу рамку навколо більшого екрана та трішки більші габаритні розміри: нова система на 0,1 дюйма довше й важить на 20 грамів більше, ніж стандартний Nintendo Switch. Час автономної роботи OLED-моделі ідентичний стандартній Nintendo Switch: до 9 годин автономної роботи.

Повні характеристики Nintendo Switch (OLED model)