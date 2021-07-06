Намір випустити нову версію Nintendo Switch 8 жовтня 2021 року компанія повідомила 6 липня 2021 року. Новий Nintendo Switch, офіційно названий Nintendo Switch (OLED model), буде коштувати 350 доларів. Це на 50 доларів більше, ніж ціна оригінального Switch, випущеного у 2017 році.
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Презентація Nintendo Switch (модель OLED): дивитись відео онлайн
Детальніше про новинку від компанії Nintendo
Новий Nintendo Switch може похвалитися 7-дюймовим екраном та дисплеєм OLED. Також консоль матиме максимальну роздільну здатність 1920x1080 та максимальну частоту кадрів 60 кадрів в секунду.
Новий комутатор також пропонуватиме регульовану підставку, довжина якої дорівнює довжині самого пристрою. Також підставка дозволяє підібрати зручний кут нахилу екрану при грі з від'єднаними Joy-Con.
У док-станції з'явився мережевий порт для провідного підключення до онлайн-мережі. Окрім того, обсяг вбудованої пам'яті збільшили з 32 гігабайтів до 64 гігабайтів.
Nintendo Switch (OLED model) матиме тонкішу рамку навколо більшого екрана та трішки більші габаритні розміри: нова система на 0,1 дюйма довше й важить на 20 грамів більше, ніж стандартний Nintendo Switch. Час автономної роботи OLED-моделі ідентичний стандартній Nintendo Switch: до 9 годин автономної роботи.
Повні характеристики Nintendo Switch (OLED model)
- Розмір – 4 дюйми у висоту, 9,5 дюйма в довжину та 0,55 дюйма в глибину (з встановленим Joy-Con)
- Маса – близько 340 грамів. З підключеними контролерами Joy-Con – 421 грам.
- Екран – сенсорний екран. 7,0-дюймовий OLED-екран.
- CPU/GPU – користувацький процесор NVIDIA Tegra.
- Обсяг пам'яті – 64 гігабайти. Користувачі можуть легко розширити простір на 2 терабайти за допомогою карт пам'яті.
- Wi-Fi (відповідає IEEE 802.11 a / b / g / n / ac) та Bluetooth 4.1.
- Відео – До 1080p через HDM. В режимі TV до 720p через вбудований екран в настільному й портативному режимах.
- Аудіо – сумісність з 5.1-канальним лінійним виходом PCM. Вихід через роз'єм HDMI в режимі TV.
- Роз'єм USB – USB Type-C. Використовується для зарядки або підключення до док-станції Nintendo Switch.
- Роз'єм для навушників та мікрофона – 4-полюсний стерео 3,5 міліметра (стандарт CTIA).
- Роз'єм для ігрових карт – ігрові карти Nintendo Switch.
- Роз'єм для карти microSD — сумісність з картами пам'яті microSD, microSDHC і microSDXC. Проте після установки карти microSDXC потрібно оновлення системи. Для виконання цього оновлення системи потрібне підключення до Інтернету.
- Датчики – акселерометр, гіроскоп та датчик яскравості.
- Внутрішня батарея – Літій-іонний акумулятор. 4310 міліампер-година.
- Термін служби батареї – близько 4,5 – 9 годин. Час роботи акумулятора залежить від ігор, в які ви граєте.
- Час заряджання – близько 3 годин, якщо консоль перебуває у сплячому режимі.