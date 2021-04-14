Nintendo представила нову модель Switch Lite в синьому кольорі

Компанія Nintendo анонсувала новий варіант ігрової консолі Switch Lite в синьому кольорі. Він поповнить модельний ряд з чотирьох інших кольорів: сірого, бірюзового, жовтого і коралового.

Новий синій дизайн вийде 7 травня в Європі та 21 травня в Північній Америці. Запуск у Північній Америці відбудеться з виходом культової гри 3DS Miitopia – пригодницького екшену, який адаптували для Switch.

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Що відомо про консоль

На відміну від звичайної моделі Nintendo Switch, яка являє собою гібридну консоль, в яку можна грати на ходу або в док-станцію на великому екрані телевізора чи монітора, Nintendo Switch Lite пропонує можливість тільки портативного використання.



Switch Lite в синьому кольорі / Фото Nintendo

Станом на грудень 2020 року Nintendo продала 79,8 мільйона Switch, з яких 13,5 мільйона припали на портативну Switch Lite.

Ціна на Nintendo Switch Lite синього кольору збережеться на рівні з іншими моделями лінійки.

Не секрет, що багато шанувальників Nintendo чекали виходу нової версії ігрової консолі Switch з якіснішим дисплеєм і підтримкою 4K, проте, як бачимо, японський гігант вирішив замість цього представити новий колірний варіант Nintendo Switch Lite.

Nintendo Switch Lite є спрощеною версією Switch з меншим дисплеєм та цілісною легшою конструкцією, щоб приставку можна було носити з собою. З іншого боку, Switch Lite не здатна виводити відео на зовнішній екран, тому ви ніяк не зможете підключити пристрій до телевізора або проектора.