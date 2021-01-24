Компанія Segway-Ninebot оновила асортимент фірмового електротранспорту, представивши новий електросамокат Ninebot S MAX. Новинка отримала ергономічне кермо з дисплеєм, ємний акумулятор і можливість перетворення в електричний картинг за допомогою спеціальних аксесуарів.

Як запевняє виробник, особлива форма керма електротранспорту в стилістиці гоночного автомобіля не тільки забезпечує хорошу підтримку, але і спрощує управління, повідомляє 24 канал.

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Особливості Ninebot S MAX

Висота стійки регулюється в діапазоні від 1,3 до 1,8 метра, чутливість відгуку становить 0,01 с, а вбудований дисплей інформує користувача про швидкість пересування.

Ninebot S MAX оснащений функцією самобалансування і вимагає мінімальних зусиль від власника по вирівнюванню положення під час поїздки. Новинка вагою 22,8 кг оснащена двома мотор-редукторами і акумулятором з повітряним охолодженням ємністю 432 Втч. Заявлений запас ходу моделі складає до 38 кілометрів, максимальна швидкість - 20 км / ч.

Ninebot S MAX, відео:

У разі різкого підйому або падіння двигун новинки автоматично зупиняється. З метою безпеки Ninebot S MAX також отримав світлодіодні ліхтарі, які не тільки висвітлюють дорогу, але і збільшують видимість райдера для оточуючих.

Ціна

Ціна новинки на краудфандінговій платформі Indiegogo становить 849 доларів (23 925 гривень).