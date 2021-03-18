Segway представила електросамокат Ninebot F25 з запасом ходу 25 кілометрів

Після покупки Ninebot компанією Segway, остання переключилася не лише на гіроскутери але й на самокати. Напередодні було оголошено про те, що новий електросамокат Ninebot F25 надійде у продаж через кілька днів.

Особливості самоката Ninebot F25

Електросамокат Ninebot F25 оснащений 10-дюймовими високоеластичними шинами. Також обіцяні протиковзке покриття і якісні амортизатори.

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На корпусі Ninebot F25 встановлені світлодіоди, користувачі можуть вибрати з 9 світлових ефектів через додаток зі смартфона. Самокат отримає класичну складну конструкцію, він важить близько 14 кг, так що його цілком зручно нести однією рукою.



Електросамокат Ninebot F25 / Фото Ninebot

Модифікований двигун піковою потужністю 700 Вт розвиває максимальну швидкість 25 км/г, як у стандартних електричних велосипедів. Скутер може долати 15-відсоткові підйоми, а акумуляторної батареї вистачає на 25 км.

Варто зазначити, що у лінійці Ninebot представлено безліч електросамокатів, включаючи моделі E8, AirT15, E22, E23, E25, E21, ES2 і так далі. Ця компанія також випустила кілька електросамокатів Xiaomi Mijia.