Німецький бункер часів Другої світової війни перетворили на суперсучасний 10К-планетарій

Бункер, розташований на півдні Франці, під час війни частково зруйнували після захоплення. Тепер будівля отримає нове життя.

Бункерний комплекс La Coupole побудували нацисти для запусків ракет ФАУ-2, націлених на Лондон і південні райони Англії. У вересні 1944 року він був захоплений і за наказом Вінстона Черчілля частково знесений.

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Планетарій у старому бункері

Історія будівлі на цьому не закінчилася. У 60-ті роки зруйнований комплекс відновили і використовували в рамках космічної програми США "Аполлон". Після її закриття про бункер знову на якийсь час забули. Але у 90-ті роки перетворити на військовий музей, частиною якого став планетарій.

Нещодавно в планетарії провели реконструкцію, встановивши нову цифрову систему, яка зможе створювати 3D-зображення з роздільною здатністю 10К.

Планетарій у німецькому бункері часів Другої світової / Фото RSA Cosmos

відвідувачі планетарію отримають доступ до ультрареалістичних зображень, завдяки унікальному поєднанню програмного забезпечення SkyExplorer 2021 з дванадцяти 4К-проекторів Sony VLP-GTZ380 в 15-метровому цифровому куполі.

Ідеальну картину ближнього і далекого космосу "намалюють" лазерні проектори SXRP, здатні видати 10000 люмен і підтримувати 100-відсоткову колірну гамму DCI-P3 з найменшими колірними нюансами.



Планетарій у німецькому бункері часів Другої світової / Фото RSA Cosmos

В рамках проєкту встановили нові сидіння, в підлокітники яких вмонтовані панелі управління, для взаємодії з відвідувачами планетарію.