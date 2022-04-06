Hydra вважалася найбільшим місцем для збуту наркотиків, підроблених документів, крадених даних і замовлення нелегальних послуг. Крім того, там можна було купити зброю.

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Гідру обезголовлено

В Управлінні кримінальної поліції повідомляють, що були відключені й заарештовані сервери ресурсу, розташовані в Німеччині.

Він, хоч і працював на весь світ, в основному був орієнтований на російську аудиторію. Чи є у злочинців сервери в Росії, невідомо.

Також правоохоронці вилучили криптовалюту на суму близько 23 мільйонів євро.

Сайт Hydra в даркнеті пішов в офлайн і більше не працює.

Hydra працювала з 2015 року й мала понад 19 тисяч продавців. Покупців же нарахували 17 мільйонів акаунтів по усьому світу. У 2020 році оборот цього майданчика склав 1,23 мільярда євро.

Німецька поліція спільно зі слідчими з США почали розслідування відносно Hydra в серпні 2021 року. Засновники, власники та адміністратори сайту як і раніше знаходяться в розшуку, зараз поліція намагається викрити причетних осіб і встановити їх місце розташування.