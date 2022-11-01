Одним із найбільших даркнет-маркетплейсів Німеччини керував студент – його вже затримали

Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини заарештувало 22-річного студента, якого підозрюють в адмініструванні одного з найбільших даркнет-маркетплейсів у країні Deutschland im Deep Web (DiDW).

Історія цього ресурсу бере початок у 2013 році з форуму, який носив ту ж саму назву. Оригінальна платформа DiDW використовувалася як форум для обговорення ІТ-безпеки та анонімності.

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Деталі

На піку свого розвитку в 2017 році сайт налічував 23 000 зареєстрованих користувачів і близько 6 000 000 відвідувань на місяць. Але потім його профіль різко змінився. Досить швидко ресурс почали використовувати для продажу незаконних товарів, включно зі зброєю та наркотиками, а також почали застосовувати систему депонування, щоб захистити учасників таких угод від шахрайства. Це перетворило DiDW на повноцінний торговий майданчик на базі форуму.

Правоохоронці пишуть, що 2016 року стрілець, який скоїв масове вбивство в Мюнхені, придбав знаряддя вбивства і боєприпаси саме на DiDW. У результаті 2017 року сайт закрили правоохоронні органи, а його оператора заарештували й засудили до семи років позбавлення волі.

Клони

У 2018 році в даркнеті з'явилися одразу дві нові версії сайту, нові власники яких відкрито заявляли, що більше не дбають про маскування незаконних дій на DiDW.

Одна з версій закрилась у 2019 році без пояснення причин, але всього десять днів потому в мережі з'явилася третя версія маркетплейса.

Як тепер повідомляє поліція, після п'яти років розслідувань нарешті вдалося встановити особу ймовірного адміністратора третьої версії DiDW, який і був заарештований 25 жовтня 2022 року . Його ім'я не розкривають, однак повідомляють, що він є студентом 22 років.

. Його ім'я не розкривають, однак повідомляють, що він є студентом 22 років. Третій клон DiDW припинив свою роботу в березні 2022 року, і на той момент сайт налічував приблизно 16 000 зареєстрованих користувачів, 28 000 публікацій, і на ньому працювали 72 великих продавці заборонених товарів.

Правоохоронці пишуть, що тепер підозрюваному загрожує кримінальне обвинувачення в управлінні незаконною торговою платформою, що тягне за собою покарання до 10 років позбавлення волі.