Німецька поліція таємно використовувала програму для зламування смартфонів Pegasus

Скандал довкола шпигунського програмного забезпечення Pegasus, здавалося, щойно стих. Але одне з провідних німецьких видань раптом написало про те, що суперечливий ізраїльський сервіс використовує поліція країни.

Уряд Німеччини та парламентський комітет з внутрішніх справ бундестагу провели спільне засідання. Його присвятили обговоренню придбання Федеральним управлінням кримінальної поліції ФРН програмного забезпечення Pegasus. Відбулося це ще два роки тому.

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Що відомо

Угоду між компанією та поліцією тримали в "найсуворішій таємниці", оскільки юристи розуміли, що це суперечить деяким положенням німецького законодавства. Річ у тім, що Pegasus дає можливість вторгнення в приватне життя громадян і порушує їхнє право на конфіденційність.

Pegasus здатен обходити протоколи безпеки в iOS і Android, використовуючи деякі вразливості операційних систем. Програма вміє перехоплювати телефонні дзвінки, СМС-повідомлення, електронну пошту, контактну та іншу інформацію. Сторона, яка керує шпигунською програмою, може вмикати мікрофони та відеокамери з метою стеження, записувати розмови, отримувати доступ до налаштувань і визначати місце розташування.

Компанія-розробник NSO стверджує, що продавала шпигунське ПЗ виключно державним структурам. Однак це жодним чином не гарантує відсутність зловживань з боку таких організацій, на чому й наголосили захисники конфіденційності. Сторона захисту наголошує, що версія програми, яку купило Управління кримінальної поліції, за умовчанням блокує певні функції для запобігання зловживань. Як це працює на практиці, не ясно.

Що каже уряд Німеччини

Згідно з заявою представників уряду, Pegasus використовувався в окремих операціях, пов'язаних з тероризмом та організованою злочинністю, лише з березня цього року. Федеральний конституційний суд Німеччини дозволив використовувати шпигунські програми на мобільних телефонах і комп'ютерах об'єктів спостереження тільки в особливих випадках.

Федеральний конституційний суд Німеччини дозволив використовувати шпигунські програми на мобільних телефонах і комп'ютерах об'єктів спостереження тільки в особливих випадках. Член парламенту від Партії зелених Костянтин фон Нотц назвав це "кошмаром для верховенства закону". Він вимагає "повного роз'яснення" від федерального уряду щодо того, хто "конкретно несе відповідальність за покупку і використання шпигунського програмного забезпечення".

Франк Убералл, голова Асоціації німецьких журналістів, сказав, що профспілка хотіла знати, чи "шпигували за журналістами без їх відома, чи як і раніше їх джерела в безпеці".

Нагадаємо, про Pegasus стало відомо широкому загалу на початку липня. Тоді низка відомих видань разом з міжнародними правозахисними організаціями опублікували спільне розслідування, яке шокувало весь світ: понад 50 тисяч телефонних номерів потенційних "жертв" троянського вірусу Pegasus могли знаходитись під тривалим стеженням. Серед них знайшлися політики, на зразок президента Франції Еммануеля Макрона, відомі бізнесмени, як Павло Дуров, правозахисники, журналісти, активісти. Журналісти наголошували на тому, що авторитарні уряди в Марокко, ОАЕ та Мексиці використовували програму, щоб слідкувати за невинними людьми, а не для боротьби з тероризмом.