Команда розробників наразі займається випробуванням системи мікрофонів "Crows Nest Array". Найближчим часом попередні результати роботи представлять акустичному товариству США.

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Що відомо

Повністю готових дронів поки що немає.

За словами керівника проєкту Макарени Варела, дослідники встановлять систему на безпілотник, щоб засікти та виміряти імпульси людських криків. Потім отримані дані оброблять і спробують на їх основі визначити місце, звідки лунають звуки.

Результати цих досліджень надзвичайно важливі, оскільки на кону можуть бути людські життя.

Проблема полягає в тому, що звуки, які відбиваються від уламків будівель або схилів гір, створюють дуже складну звукову картину.

Передбачається, що нова система зможе виділяти із загального шуму крики про допомогу, щоб потім направляти туди команди рятувальників.