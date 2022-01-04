Німеччина закрила три атомні станції: чому їх зупиняють і що буде з рештою

Влада Німеччики зупинила три атомні станції. Всього їх в країні було шість. Що буде з іншими – розповідаємо далі.

Закриття станцій відбулося минулого тижня, у п'яницю 31 грудня 2021 року. На такий крок країна йде, оскільки хоче повністю відмовитися від ядерної енергетики.

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Що відомо

Уряд вирішив прискорити виведення з експлуатації атомних станцій після аварії на японському реакторі у 2011 році.

Реактори Brokdorf, Grohnde і Gundremmingen C приблизно після тридцяти п'яти років роботи були зупинені в минулу п'ятницю.

Три останні – Isar 2, Emsland і Neckarwestheim II – будуть відключені до кінця 2022 року.

Однак без світла країна не залишиться. За попередніми даними, ці шість електростанцій забезпечували близько 12 відсотків виробництва електроенергії в Німеччині у 2021 році. Тоді як частка енергії, виробленої електростанціями, що працюють на відновлюваних джерелах, склала майже 41 відсоток. На вугільні припадає 28 відсотків, а на електростанції, що спалюють газ, — близько 15 відсотків.

Водночас Німеччина рухається до того, щоб до 2030 року відновлювані джерела енергії задовольняли 80 відсотків попиту. Цього показника планують досягти шляхом розширення інфраструктури вітрової та сонячної енергетики.

Що думають громадяни країни

План уряду Ангели Меркель від 30 травня 2011 року підтримали в Німеччині – країні, як пише EuroNews, з "потужним антиядерним рухом". Сприяла тому не тільки катастрофа на Фукусімі. Свій внесок у такі настрої зробив і страх конфліктів, холодної війни, а потім катастрофами, такими як Чорнобиль. Вісім найстаріших реакторів були негайно закриті ще тоді, а решта дев'ять повинні пройти поетапну зупинку до 2022 року.