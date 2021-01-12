Німеччина відключила найбільший магазин у даркнеті: частина серверів була в Україні
Німецькі правоохоронці відключили найбільший нелегальний торговельний майданчик в даркнеті. Частина серверів DarkMarket була розташована на території України.
Найбільший магазин у даркнеті вже не працює
Днями вдалося заарештувати ймовірного оператора найбільшого у світі торговельного майданчика DarkMarket. Про це йдеться в повідомленні на сайті прокуратури Кобленца.
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Підозрюваного 34-річного громадянина Австралії спіймали поблизу німецько-данського кордону.
Крім того, 11 січня закрили й сам магазин. Перестала працювати велика інфраструктура з більш ніж 20 серверами в Молдові та Україні.
У цій справі німецьке слідство співпрацювало з правоохоронними органами США, України та інших країн, координував операцію Європол.
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Що відомо про магазин DarkMarket
- Він був найбільшим у світі нелегальним торговельним майданчиком з майже 500 тисячами користувачів та понад 2,4 тисячі продавців.
- На ньому провели щонайменше 320 тисяч транзакцій і перемістили понад 4,65 тисячі біткойнів і 12,8 тисячі Monero – двох найпопулярніших криптовалют. За поточним курсом це відповідає сумі понад 140 мільйонів євро.
- На майданчику DarkMarket в основному продавали медичні препарати, фальшиві гроші, вкрадені дані кредитних карт, анонімні SIM-карти, програмне забезпечення.
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