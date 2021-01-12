Німецькі правоохоронці відключили найбільший нелегальний торговельний майданчик в даркнеті. Частина серверів DarkMarket була розташована на території України.

Найбільший магазин у даркнеті вже не працює

Днями вдалося заарештувати ймовірного оператора найбільшого у світі торговельного майданчика DarkMarket. Про це йдеться в повідомленні на сайті прокуратури Кобленца.

Читайте також Мільйони кіберінцидентів за кілька місяців: в РНБО розповіли про атаки в Україні

Підозрюваного 34-річного громадянина Австралії спіймали поблизу німецько-данського кордону.

Крім того, 11 січня закрили й сам магазин. Перестала працювати велика інфраструктура з більш ніж 20 серверами в Молдові та Україні.

У цій справі німецьке слідство співпрацювало з правоохоронними органами США, України та інших країн, координував операцію Європол.

Зверніть увагу У Львові затримали чоловіка, який створив підпільну букмекерську контору – відео

Що відомо про магазин DarkMarket