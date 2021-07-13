Серед іншого космічне командування Німеччини буде спостерігати за небезпечним космічним сміттям та аналізуватиме діяльність інших держав у рамках військової розвідки. Також на плечі підрозділу поклали захист інфраструктури: супутників зв'язку, погоди та навігації – тепер це військові завдання.

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‎Як функціонуватиме Космічне командування Німеччини

Для нового Космічного командування можливості ВПС будуть поєднуватися з ресурсами кібернетичних сил "CIR" і Геоінформаційної служби. Космічне командування буде частиною об'єкта протиповітряної оборони, тож вони зможуть моніторити весь повітряний простір над Німеччиною та відстежувати потенційні загрози.

‎Варто зазначити, що у 2020 році Німеччина запускала роботу Центру космічних операцій, новий підрозділ працюватиме на його базі та на тому ж місці.‎‎ Тут близько 50 солдатів і понад 20 цивільних співробітників Німецького аерокосмічного центру (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) стежитимуть за навколоземним простором та моніторитимуть до 30 000 об'єктів у каталозі.

Цікава інформація. Космічне командування Німеччини також співпрацюватиме з союзниками НАТО.

Нове командування Бундесверу також зосередить особливу увагу на виявленні небезпечних маневрів або спроб саботажу. Відзначається, що головною загрозою для космічних систем може бути космічне сміття, залишки космічних запусків та непрацюючі супутники.‎