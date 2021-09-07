Німеччина та космос: влада підтримала проєкт національного космодрому в Європі

Космос стає ближчим до людей в міру розвитку технологій. Завдяки цьому ціна розробки та експлуатації ракет-носіїв знижується, супутники стають меншими та дешевшими без втрати функціоналу. Але "бум" розробки нових та дешевих ракет відбувся у США та Новій Зеландії. І ось, здається, він зачепив і Європу.

Компанія German Offshore Spaceport Alliance (GOSA) планує здійснити амбітний проєкт до 2023 року. Його ціль полягає у побудові морського космодрому, який стане стартовим майданчиком для легких ракет-носіїв. Вони зможуть запускати невеликі супутники з Північного моря. Влада Німеччини готова відшкодувати половину затрат на розробку та побудову космодрому.

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Концепція німецького морського космодрому: дивитись відео онлайн

Для чого потрібен цей космодром, якщо є інші?

У світі існує не так багато космодромів – близько 20. Жоден з них не розташований у Європі, що ускладнює запуски. Тому країнам Європи доводиться використовувати американські або російські космодроми. Також запуски проводяться з космодрому Куру, який розташований у Південній Америці.

Такі незручності можна "пробачити" у випадку великогабаритних запусків. Але при необхідності часто запускати невеликі супутники та їх угрупування незручності у використанні чужих космодромів та далекого доставляння до місця старту стають більш значними.

Ймовірно, саме це послугувало тригером тому, що влада Німеччини підтримала проєкт національного морського космодрому. За підтримки правління та компенсування половини витрат GOSA цілком може здійснити план та провести перший запуск уже у 2023 році. Це, ймовірно, зробить компанію європейським монополістом на своєму ринку запусків.

Слід зазначити, що супутники будуть виводитися виключно на полярні та сонячно-синхронні орбіти.

Канадська компанія Maritime Launch Services може стати прямим конкурентом GOSA, адже теж націлена виключно на полярну та сонячно-синхронну орбіти. Різниця полягає у тому, що космодром Maritime буде розташований на суші, а перший запуск запланований на 2023 рік.