Німеччина хоче контролювати Telegram: чого влада хоче від месенджера

Міністр юстиції ФРН Марко Бушманн в інтерв'ю медіагрупі Funke заявив, що країни Європейського Союзу повинні спільно виробити загальний підхід до Telegram. На його думку, це потрібно для боротьби з протиправним контентом і відстеження незаконної інформації.

Міністр заявляє, що спільні дії усіх країн справлять значно сильніше враження на розробників сервісу, ніж якщо кожна країна буде намагатися діяти окремо. Що ж пропонує політик?

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Що відбувається довкола Telegram

Німецька влада вкрай негативно ставиться до того, що відправка запитів на видалення незаконних матеріалів у Дубай сильно затягує процес.

Марко Бушманн вважає, що месенджер зацікавлений в заробітку від реклами, тому не може відмовлятися від платоспроможного європейського ринку. На його думку, Telegram повинен призначити представника або офіційну контактну особу на території Німеччини. З ними могли б взаємодіяти німецькі відомства для отримання інформації про правопорушення.

Разом з тим він застеріг від "ілюзії", що порушення закону припиняться щойно Telegram підкориться загальним правилам.

Радикали шукатимуть нові шляхи та платформи,

— сказав міністр.

До речі, це не перший випадок подібних заяв з боку німецької влади. Раніше у грудні МВС Німеччини закликало посилити регулювання Telegram для боротьби з ненавистю. Таку заяву зробили після того, як Федеральне управління юстиції ФРН порушило дві справи щодо порушення закону Про поліпшення правозастосування в соцмережах, на які оператор месенджера жодним чином не відреагував.